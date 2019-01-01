Интернет-магазин «Чи Мед» предлагает вам купить препараты традиционной китайской медицины напрямую от поставщиков в Китае. Наш головной склад находится в городе Хуньчунь на севере Китая. Мы работаем с производителями китайских препаратов напрямую и доставляем их во Владивосток.
В интернет-магазине «Chi Med» вы можете купить БАДы, косметику, лечебные грибы, пластыри, мази и бальзамы. Сеть складов во Владивостоке, Москве, Китае и Таиланде позволяет оперативно комплектовать и доставлять ваши заказы в среднем за 5-7 дней. «Чи Мед» предлагает только сертифицированные средства с хорошими отзывами. Бесплатная доставка и возможность оплаты наложенным платежом сделают вашу покупку еще более приятной. Будьте здоровы!
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