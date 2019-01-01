В интернет-магазине «Chi Med» вы можете купить БАДы, косметику, лечебные грибы, пластыри, мази и бальзамы. Сеть складов во Владивостоке, Москве, Китае и Таиланде позволяет оперативно комплектовать и доставлять ваши заказы в среднем за 5-7 дней. «Чи Мед» предлагает только сертифицированные средства с хорошими отзывами. Бесплатная доставка и возможность оплаты наложенным платежом сделают вашу покупку еще более приятной. Будьте здоровы!

Удобные способы оплаты

Сбербанк, Тинькофф, PayPal, наличными при получении

Отправка в день заказа

доставка курьером СДЕК до двери или ПВЗ, Почта России

Бесплатная доставка по РФ 

заказы на сумму от 6000 ₽

весом до 2 кг*

 

Введите название препарата

или опишите свой недуг

Загружаем поиск по сайту...

Загружаем каталог товаров, подождите немного...

Если через 10 секунд здесь так и не появились товары, пожалуйста, перезагрузите страницу.

© 2007-2019 — Интернет-магазин «Чи Мед»

Копирование, использование и публикация материалов сайта запрещены

Товарный знак и авторские права защищены законодательством РФ

Правообладатель торговой марки Chimed Co. Ltd., China, Hunchun, Longyuang 

8 (800) 70-70-172 — Бесплатная горячая линия магазина

Высшая степень доверия наших клиентов на основе 187 отзывов

Заботимся о вашем здоровье с 2007 года 

Натуральные восточные БАДы с доставкой по России и СНГ

Косметика и витамины из Японии, Кореи и Таиланда

Широкий выбор и неизменно низкие цены

Сайт разработан в SINTEZ GROUP

Собираетесь на Пхукет? Аренда авто на Пхукете

Электронные визы в Сингапур

Интернет-магазин ChiMed

БАДы из Китая, Малайзии и Таиланда Доставка по России и СНГ за 5-7 дней

Вы можете оформить заказ или получить консультацию по телефону

8 (800) 70 70 172

Бесплатный звонок по России